L’attaccante francese del Milan, Olivier Giroud, parla così in una lunga intervista a L’Equipe’, ecco cosa dice la punta.

Olivier Giroud, attaccante francese del Milan, parla in una bella intervista a L’Equipe’, ecco cosa risponde alla domanda sul suo futuro: “L’ho sempre detto: finché avrò le capacità fisiche, finché il mio corpo me lo consentirà, cercherò di raggiungere il livello più alto. Nella mia testa ho sempre questa grande motivazione. Due anni fa ho detto altri due anni… ma ora sto ancora molto bene. Sono ancora lì. Andrò a scadenza a fine anno. Vedremo. Ma non mi fisso dei limiti.“

Olivier Giroud

Conclude così sulla stagione in corso: “Sono tornato dalle vacanze in ottima forma dopo aver ricaricato le batterie. Il nostro finale di stagione è stato difficile nella lotta con l’Inter per lo scudetto. L’abbiamo cercato e l’abbiamo raggiunto. Dopo il titolo, questa stagione sarà difficile perché dovremo confermarci. Abbiamo iniziato bene in campionato. Ho anche iniziato bene con quattro gol (più un assist) in otto partite di Serie A e un altro in Champions.“

