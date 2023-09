Milan, Giroud e Theo Hernandez versione tifosi: ecco cosa hanno fatto! I due rossoneri, insieme a altri francesi, erano allo stadio per questo

Non solo la Nazionale francese di calcio. In campo è scesa anche la Francia del rugby e i calciatori hanno deciso di andare allo stadio per mostrare il loro supporto.

Nos Bleus étaient au Stade de France pour encourager les autres Bleus, ceux du Rugby. @equipedefrance pic.twitter.com/LvdG9XTXmP — Actu Foot (@ActuFoot_) September 8, 2023

Presenti anche i due giocatori del Milan, Olivier Giroud e Theo Hernandez.

