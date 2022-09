Olivier Giroud scopre una seconda giovinezza al Milan. In assenza di Rebic e Origi, Pioli si affida al suo totem

Olivier Giroud si prende sulle spalle il Milan. In questo inizio stagione l’attaccante francese ha messo a segno 5 gol in 9 partite tra tutte le competizioni. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, un avvio così prolifico lo aveva avuto solo nel 2013 e nel 2014. Una seconda giovinezza che Pioli si gode a pieno.

E il suo score in campionato (4 gol in 7 partite) lo eguagliano solo Ibrahimovic e Kilpin. In attesa di avere più alternative, i rossoneri si godono un bomber dai gol pesanti e dal rendimento costante.

