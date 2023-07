Le parole di Olivier Giroud, attaccante del Milan, sulla prossima stagione della squadra rossonera. I dettagli

Olivier Giroud ha parlato a Dazn della prossima stagione del Milan.

PAROLE – «Il nostro obiettivo è fare la migliore stagione, fare bene in campionato e in Champions League. La seconda stella è un obiettivo. Sono qua perché il mio corpo me lo permette. La testa funziona, lo grande spirito di competizione che mi permette di aiutare la squadra. Maldini era uno dei miei giocatori preferiti da piccolo. Lui e il mister mi hanno dato una mano a giocare nel Milan».

