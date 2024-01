Giroud sta vivendo la sua miglior stagione al Milan: mai così bene per assist e a sole 3 reti in meno rispetto al record di 13. Così corre verso il rinnovo

C’era una volta la maledizione della numero 9. Al Milan l’eredità della maglia lasciata da Pippo Inzaghi ha sempre pesato tanto in termini realizzativi sui suoi successori. Poi dalla stagione 2021-2022 è arrivato Olivier Giroud e ha spazzato via le nubi.

A 37 anni il francese non ha alcuna intenzione di fermarsi e sta vivendo a livello personale una delle migliori stagioni: con il gol realizzato alla Roma ha raggiunto ancora la doppia cifra in Serie A e si avvicina al record personale di reti (13 nel 2022/23).

Giroud segna e fa segnare, perché anche gli assist forniti ai compagni stanno diventando sempre più un fattore per lui e per la squadra di Pioli: mai con la maglia rossonera aveva realizzato 6 assist in un singolo campionato, nel mirino gli 8 in carriera raggiunti con la maglia dell’ Arsenal.

Trascina il Milan e non alza bandiera bianca per lo scudetto, sperando sempre in un passo falso di Inter e Juventus. Lo farà fino al termine della stagione ma poi il futuro è ancora un rebus.

Il contratto con i rossoneri, da 3,5 milioni di euro scade quest’ estate ed è ancora da stabilire se sarà prolungato. Il club ha la possibilità di prolungarlo fino al 2025, c’è un rapporto di stima e fiducia ma la scelta sarà anche personale.

Molto dipenderà anche dalle decisioni che la società prenderà sul mercato e anche dalla conferma o meno di Pioli in panchina che potrebbe portare ad avere nuovo allenatore (vedi Conte) con un cambio tattico da una a due punte. I tifosi non hanno dubbi lo vogliono ancora in rossonero e con questi numeri corre verso la conferma.

The post Milan, Giroud mai così bene: il francese risponde sul campo e corre verso il rinnovo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG