Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato dopo la vittoria dei rossoneri sulla Dinamo Zagabria: le dichiarazioni

Olivier Giroud ha parlato a Sky Sport dopo Milan-Dinamo.

PARTITA – «Semplice sì e no. Sul 2-1 non eravamo sereni, penso che abbiamo sfruttato questo punto contro il Salisburgo e volevamo vincere questa partita con il nostro modo di giocare. Penso che potessimo segnare di più e avere più precisione nell’ultimo passaggio. Siamo molto contenti, non era una partita facile ma abbiamo fatto bene».

SOGNO – «La Champions è la più bella delle competizioni. Vogliamo fare bene, almeno passare il girone».

