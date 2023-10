Le parole di Olivier Giroud, attaccante del Milan, in vista della sfida contro il Borussia Dortmund. I dettagli

Olivier Giroud ha parlato a Sky Sport alla vigilia di Borussia Dortmund-Milan.

PAROLE – «La Champions è un’emozione speciale, vogliamo fare bene questa seconda partita perchè volevamo vincere contro il Newcastle, no sarà decisiva ma sarà importante. Abbiamo cambiato i giocatori, ci siamo rinforzati, abbiamo più forza e qualità dell’anno scorso. Voglio fare di tutto per aiutare la squadra a vincere, mi manca il gol e farò di tutto per tornare a segnare. Rinnovo? Sono concentrato su quest’anno poi vediamo che cosa succede ma l’ho sempre detto qui sto bene».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG