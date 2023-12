Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Gudmundsson. In questa Serie A l’islandese sta facendo anche meglio di Leao

Parlano i dati. Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Gudmundsson. In questa Serie A l’islandese sta facendo anche meglio di Leao:

Quello siglato nell’ultima partita è per lui il sesto centro nell’attuale Serie A, uno in più del pari ruolo del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, il doppio rispetto a Rafael Leao, fermo a quota 3. Paragonandolo sempre alla stella del Milan, anche in merito ai dribbling riusciti Gudmundsson spicca grazie ai 27 riusciti contro i 24 del portoghese.

