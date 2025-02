Milan-Hellas Verona: il giornalista fa discutere con un paragone pesantissimo relativo al portoghse

Il giornalista ha fatto un paragone che ha scatenato reazioni contrastanti. Joao Felix potrebbe davvero seguire le orme di un leggendario campione del Milan?

Il Milan ha conquistato tre punti fondamentali contro l’Hellas Verona, ma Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, nella sua analisi post-partita sul suo canale YouTube ha voluto placare l’allegria generale. Il giornalista ha ricordato che, pur essendo importante vincere dopo la Champions League, ci sono ancora dei dubbi da risolvere. La vittoria, seppur necessaria, arriva con un retrogusto di incertezze, soprattutto in un campionato che continua ad essere segnato da alcuni “asterischi” e da una lotta serrata per il quarto posto. Con 41 punti in classifica, la squadra di Conceicao sembra avvicinarsi al traguardo, ma il percorso è tutt’altro che lineare.

L’ammissione sul talento portoghese

Pellegatti ha poi analizzato la partita da un punto di vista tecnico, concentrandosi sui singoli che hanno avuto un impatto decisivo. Joao Felix, che ha mostrato ancora una volta la sua personalità, è stato uno dei protagonisti indiscussi. “Felix va sempre a cercare la palla, non ha paura di affrontare l’avversario”, ha sottolineato il giornalista, lasciando intendere che la sua presenza in campo è ormai indispensabile per il Milan. Nonostante alcune lacune, come la tendenza a non cercare sempre il tiro, Felix è comunque riuscito a divertirsi e a divertire i tifosi, creando dinamiche offensive importanti. Pellegatti è convinto che Conceicao non lo toglierà mai, per la sua capacità di inventare qualcosa in ogni partita.

Il paragone ardito

Pellegatti ha paragonato Joao Felix a Clarence Seedorf, sottolineando che, pur non essendo ancora al livello del leggendario campione olandese, la personalità di Felix in campo è simile a quella che il Milan ha visto in passato con Seedorf. “Felix ha quella voglia di prendersi la palla, di affrontare ogni sfida senza paura”, ha affermato, un paragone che non è passato inosservato. Se riuscirà a crescere ulteriormente, Felix potrebbe davvero diventare un pilastro del Milan.

