Il Barcellona insiste su Leao: il Milan potrebbe cedere, ma a quale condizione?

Il Barcellona punta a un grande attaccante, ma Leao è davvero la sua scelta? La situazione del Milan potrebbe cambiare il destino del portoghese.

Il Milan è concentrato sui suoi obiettivi in campionato ed in Champions League: in entrambe le competizioni c’è bisogno di una rimonta. Nel frattempo però il Barcellona sta progettando il proprio mercato con un obiettivo chiaro: rinforzare la linea d’attacco con un giocatore di qualità superiore. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, uno dei profili al centro delle attenzioni del club blaugrana sarebbe quello di Rafael Leao, talento del Milan e della nazionale portoghese. L’arrivo di Joao Felix a Milano potrebbe mischiare le carte, anche questo discorso va considerato quando si parla del futuro del 10 rossonero.

Leao: un’opportunità per il futuro

Nonostante il nome di Rafael Leao circoli con insistenza, la sua posizione non è considerata una priorità per il Barcellona in questo momento. I blaugrana sembrano essere concentrati su altre operazioni, ma l’incertezza sul futuro del Milan potrebbe aprire scenari diversi. Per il momento il futuro del portoghese sembra ancora saldamente ancorato a Milano. I catalani, infatti, hanno altri obiettivi in mente: ci sarebbe Luis Diaz del Liverpool in cima alla lista. Il contratto del colombiano, in scadenza nel 2027, e l’incertezza sulla sua futura permanenza con i Reds potrebbero aprire la strada a una trattativa vantaggiosa.

Il destino di Leao: tra il Milan e il Barcellona

Se, invece, la squadra di Conceicao dovesse fallire la qualificazione alla prossima Champions League, Leao potrebbe diventare una vera e propria opportunità di mercato, con il possibile coinvolgimento di Jorge Mendes, agente del giocatore. La possibilità di vedere Rafael Leao al Barcellona è ancora lontana, ma non completamente esclusa. La sua clausola rescissoria da 175 milioni di euro complica l’operazione, ma se il Milan dovesse fallire l’ingresso in Champions, potrebbe essere più incline a cedere il giocatore, dando spazio alle proposte dei top club. Ad oggi, però, Leao rimane un pezzo fondamentale per il Milan, tanto per la stagione in corso quanto per i piani futuri del club.

