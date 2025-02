Milan, un colpo a sorpresa in difesa? L’indizio che cambia tutto

Il Milan sta preparando una mossa inattesa per rafforzare la difesa: un ritorno in Serie A potrebbe concretizzarsi a condizioni sorprendenti.

Negli ultimi anni, il Milan aveva, forse inconsciamente, mostrato una certa ritrosia nei confronti dei giocatori italiani, preferendo concentrarsi su acquisti internazionali. Tuttavia, il mercato di gennaio ha rivelato una svolta significativa. Se fino alla scorsa estate c’era un’indicazione chiara di non voler intraprendere operazioni con talenti nostrani, questo inverno il club ha deciso di cambiare strategia. Un segno evidente di questa nuova tendenza è l’acquisto di Riccardo Sottil dalla Fiorentina, un’operazione che ha sorpreso molti e che potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase nel mercato del Milan. C’è tanta curiosità attorno al suo rendimento: l’ultima partita, ad esempio è stata interlocutoria.

Samuele Ricci e Lorenzo Lucca tra gli obiettivi

La strategia del Milan non si limita solo a gennaio, ma guarda già alla prossima finestra estiva. Il club rossonero ha messo nel mirino Samuele Ricci del Torino, ritenuto uno degli obiettivi principali per rinforzare il centrocampo. Inoltre, Lorenzo Lucca, attualmente in forza all’Udinese, potrebbe essere un rinforzo in attacco per la prossima stagione. A questi nomi si aggiunge un altro possibile colpo: un difensore che attualmente milita in Premier League, ma che rischia la retrocessione con la sua squadra.

Il Milan punta su Okoli per rinforzare la difesa

Il difensore in questione è Caleb Okoli, ex giocatore dell’Atalanta, ceduto al Leicester, ma che ora sta affrontando enormi difficoltà in Premier League. Nonostante 19 presenze in stagione, il suo impatto sul campionato inglese non è stato dei migliori, e la sua squadra è attualmente in piena zona retrocessione. Secondo Milan Live, questo scenario potrebbe spingere Okoli ad aprire ad un ritorno in Serie A, e il Milan potrebbe approfittarne. Il reparto difensivo del Milan potrebbe subire una rivoluzione e Okoli rappresenterebbe una risorsa interessante: giovane, italiano e con un prezzo accessibile stimato intorno ai 10 milioni di euro.

