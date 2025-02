Il Milan ci ha preso gusto: dopo Gimenez, un altro talento del Feyenoord nel mirino?

Il Milan sembra pronto a puntare su un ex compagno dell’attaccante messicano, ma il Feyenoord non lo cederà facilmente.

Il Milan ieri ha battuto l’Hellas Verona anche se la prestazione della squadra di Conceicao ha evidenziato diverse problematiche da risolvere in futuro. Non c’è tempo per godersi i 3 punti conquistati, che comunque sono importantissimi, ora c’è già preparare la gara di Champions League contro il Feyenoord. Si parte dell’1-0 per gli olandesi ed i rossoneri dovranno guardarsi dalle giocate di un giocatore che all’andata è stato molto pericoloso.

Un profilo da corsia: l’analisi del potenziale innesto

Igor Paixao sta emergendo come uno dei talenti più ricercati nel panorama calcistico europeo, grazie a una stagione straordinaria con il Feyenoord. Il giovane brasiliano, noto per la sua velocità e abilità nel saltare l’uomo, ha attirato l’attenzione di diversi club. Il Milan, che ha già avuto modo di osservare Paixao durante la sfida in Champions League di settimana scorsa, secondo Fichajes, sembra essere il club maggiormente interessato al suo acquisto. Classe 1999, ha saputo conquistarsi un ruolo di primo piano nel Feyenoord, facendo la differenza sia in Europa che nel campionato olandese. La sua capacità di disorientare le difese avversarie grazie alla velocità e all’agilità lo rende un elemento prezioso per qualsiasi squadra. Il Milan, alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto offensivo, potrebbe considerarlo un acquisto strategico per migliorare le sue opzioni sulle fasce.

La trattativa e le difficoltà: il Feyenoord non molla

Nonostante l’interesse del Milan, l’operazione non sarà semplice. Il Feyenoord ha già messo in chiaro che Paixao non sarà ceduto senza una proposta vantaggiosa. Sebbene la trattativa si preannunci complessa, il Milan può contare su una solida relazione con il club olandese, rafforzata dall’acquisto di Santi Giménez. Questo potrebbe facilitare il dialogo per cercare di convincere la squadra di Rotterdam a lasciar partire l’esterno brasiliano, aprendo la strada a una possibile trattativa.

