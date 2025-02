E’ fatta (per davvero), c’è l’accordo verbale col Milan: a un passo la firma del grande campione

E’ fatta (per davvero), c’è l’accordo verbale col Milan. Arrivano conferme che non lasciano più dubbi al grande “colpo” di mercato.

Il Milan, dopo la vittoria contro il Verona, vede il quarto posto avvicinarsi, anche se la distanza di 5 punti rimane un ostacolo. Il mercato di gennaio sta mostrando il suo impatto, con Gimenez che ha già segnato due gol, uno dei quali fondamentale contro i veneti. Se sul campo il Milan non vuole fermarsi, la società ha intenzione di fare altrettanto sul mercato. Si parla infatti di un possibile colpo in Serie A da chiudere attraverso uno scambio sorprendente. La dirigenza rossonera sarebbe già al lavoro per portare a termine l’operazione di mercato.

Un momento cruciale per il Milan

La questione del rinnovo di Maignan si inserisce in un contesto sportivo piuttosto delicato per il Milan. Dopo la vittoria in campionato contro l’Hellas Verona, la squadra si posiziona a due punti dal quarto posto, con la Lazio a portata di mano ma con una partita in meno rispetto ai biancocelesti. A ciò si aggiunge l’impegno in Champions League, con il Milan chiamato a ribaltare la sconfitta subita contro il Feyenoord per accedere agli ottavi di finale. È in queste sfide che la figura di Maignan assume un’importanza ancora maggiore, specialmente all’indomani di prestazioni altalenanti, che lo stesso Milan spera di vedere rientrare nel novero degli episodi isolati.

Accordo fatto, intesa verbale con il rossonero

Il Milan ha messo a segno un colpo importante fuori dal campo, consolidando la propria solidità difensiva per gli anni a venire. Matteo Moretto, attraverso un post sul proprio profilo X, ha svelato che l’intesa raggiunta con Mike Maignan per il rinnovo del suo contratto è un segnale chiaro della fiducia reciproca tra la società e uno dei suoi elementi più preziosi. Maignan, il cui attuale contratto era in scadenza nel giugno 2026, ha accettato un’estensione fino al 2028, con opzione per ulteriore anno, migliorando le cifre del suo ingaggio sino a 5 milioni a stagione, più bonus. Un accordo che ribadisce quanto il Milan tenga al suo numero 1, considerato uno tra i portieri più validi sulla scena internazionale.

Leggi l’articolo completo E’ fatta (per davvero), c’è l’accordo verbale col Milan: a un passo la firma del grande campione, su Notizie Milan.