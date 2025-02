Ritorno al Milan più possibile che mai, si “sblocca” l’affare e Conceicao gongola: ecco come a giugno può essere rossonero

Ritorno al Milan più possibile che mai, si “sblocca” l’affare e Conceicao gongola. L’ultima voce di mercato potrebbe regalare sorprese.

Archiviato il campionato, il Milan è pronto a concentrarsi sul delicato impegno di Champions League contro il Feyenoord. La vittoria, seppur sofferta, contro il Verona ha dato slancio alla squadra, che ora punta con determinazione agli ottavi di finale. Raggiungere questo traguardo non è solo un obiettivo sportivo, ma anche fondamentale per pianificare il futuro, in particolare sul fronte del mercato. In tal senso, si parla già di un possibile scambio inaspettato in Serie A, con l’intento di portare a Milano uno dei talenti più splendenti del campionato, rinforzando ulteriormente la rosa.

Gli obiettivi del Milan e la nuova voce di mercato

Il Milan, sotto la guida di Sergio Conceicao, ha appena concluso la sessione di mercato invernale con alcune mosse atte a rinforzare la squadra, muovendosi in modo da poter affrontare al meglio il prosieguo della stagione. L’obiettivo principale resta la qualificazione alla Champions League, traguardo vitale sia per le ambizioni del club sia per questioni economiche. La mancanza di questo risultato potrebbe infatti forzare la società a prendere decisioni drastiche, come la vendita di giocatori importanti. In questo contesto si iscrive perfettamente l’ultima voce di mercato riguardante il possibile ritorno in rossonero di un giocatore per cui Conceicao potrebbe esprimere gioia nell’accoglierlo a Milanello.

Può davvero tornare al Milan: la mossa per giugno

Lo sguardo è rivolto anche ai possibili ritorni basati sui riscatti di giocatori attualmente in prestito. Kalulu alla Juventus e Yacine Adli alla Fiorentina sono due casi emblematici. Se per Kalulu sembra profilarsi un esito positivo, con i 14 milioni di euro del riscatto pronti a essere versati, la situazione di Adli appare meno definita. Nonostante un’ottima prima parte di stagione in maglia viola -scrive Milanlive.it – le prestazioni dell’ex Bordeaux potrebbero non garantirgli il riscatto a causa di riflessioni future e problemi fisici incontrati. Se la Fiorentina decidesse di non esercitare il diritto di riscatto su Adli, il giocatore farebbe ritorno al Milan. In questa eventualità, il club rossonero valuterebbe se integrarlo nell’organico a disposizione di Conceicao o trovare un’altra sistemazione. Tutto dipenderà dalla conferma dell’allenatore portoghese, il quale vedrebbe nel francese una pedina molto funzionale al suo gioco e che quindi potrebbe spingere per tenerlo con sé.

Leggi l’articolo completo Ritorno al Milan più possibile che mai, si “sblocca” l’affare e Conceicao gongola: ecco come a giugno può essere rossonero, su Notizie Milan.