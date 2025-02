Ha stregato Conceicao che ora lo vuole al Milan: ecco il “sogno proibito” chiesto a Ibra per la prossima stagione

Ha stregato Conceicao che ora lo vuole al Milan. Il mister avrebbe un vero e proprio sogno proibito per la prossima stagione.

Nel cuore della stagione calcistica, con le squadre impegnate a dare il massimo in campo, emerge una strategia di lungo termine che potrebbe cambiare le carte in tavola per il futuro del Milan. Il club rossonero sembra proiettato verso un futuro ancora più luminoso, puntando a rafforzare ulteriormente la squadra durante il prossimo calciomercato estivo. Tra questi emerge a sorpresa l’interesse del Milan per il talento brasiliano che sta incantando l’Europa. Ma la notizia che sta facendo montando sempre di più è che il tecnico portoghese Sergio Conceicao abbia posto gli occhi su un altro talento, con l’intenzione di portarlo a vestire la maglia rossonera.

Il sogno “proibito” di Conceicao

Nonostante l’impegno nel presente sia totale, lo sguardo verso il futuro non manca. Infatti, il Milan ha già messo a segno colpi importanti durante il mercato di gennaio, con l’arrivo di giocatori come Santi Gimenez, Joao Felix, Kyle Walker, Bondo e Sottil, a conferma della volontà del club di investire sulla qualità e sulla profondità della rosa. Tuttavia, il vero interesse per il prossimo calciomercato sembra concentrarsi su Nuno Tavares, terzino della Lazio che ha mostrato eccellenti capacità, riuscendo a collezionare nove assist. Tavares emerge come una delle possibili risposte alla questione legata al futuro di Theo Hernandez, il cui rinnovo appare ancora incerto.

La mossa per vestirlo di rossonero a giugno

La situazione contrattuale di Theo Hernandez tiene in sospeso i tifosi e la dirigenza del Milan. Con un talento affermato come Hernandez, la cui permanenza è incerta, la necessità di guardarsi intorno diventa impellente. Qui entra in scena Nuno Tavares, il cui rendimento con la maglia della Lazio non è passato inosservato. La sua valutazione di mercato – aggiunge Milanlive.it – paradossalmente superiore a quella di Hernandez, pone il Milan di fronte a delle scelte importanti in termini economici e strategici.

