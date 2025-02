Ibra stregato, autorizza un nuovo colpo: dopo Gimenez altro “scippo” del Milan per il futuro

Il giocatore ha stregato Ibra, il giovane brasiliano potrebbe seguire le orme di Gimenez.

Dopo aver rinforzato la squadra a gennaio, il Milan guarda al futuro e, considerando le importanti somme che potrebbero arrivare dalle cessioni, sta già cercando profili importanti da poter ingaggiare nella sessione estiva di calciomercato. La scelta deriva anche dal fatto che tutt’oggi, nonostante gli innesti, la rosa risulti da migliorare. Troppi sono i punti persi, in campionato come in Champions, e il cambio di allenatore nonostante abbia portato la Supercoppa non sembra aver dato alla squadra la scossa che serviva. La sconfitta col Feyenoord ne è stata l’ennesima dimostrazione: al Milan servono giocatori con la personalità e la grinta per poter giocare determinate partite.

Il nuovo innesto del Milan potrebbe arrivare proprio dal Feyenoord

Nella partita contro gli olandesi la dirigenza non ha potuto fare a meno di notare la super prestazione di Igor Paixiao, autore del gol vittoria che ha permesso al Feyenoord di vincere la partita di andata dei playoff di Champions League. Il classe 2000 con il gol ai rossoneri ha raggiunto quota otto gol in campionato, che, uniti ai quattordici assist, creano un bottino di tutto rispetto. Il venticinquenne nativo di Macapá sembrerebbe essere il più papabile a lasciare Rotterdam e il Feyenoord vuole realizzare un incasso importante dalla cessione del suo numero quattordici.

Milan ma non solo, a giugno potrebbe scatenarsi l’asta per Paixiao

Come precedentemente scritto il Feyenoord vorrebbe ricavare il più possibile dalla cessione di Paixiao, che arrivato nel 2022 per 4,5 milioni, potrebbe rappresentare una grande plusvalenza. Infatti la società olandese valuta il giocatore attorno ai 35 milioni di euro, e nonostante giugno sia ancora lontano, le pretendenti non sembrano scarseggiare. In Italia oltre ai rossoneri sembrerebbe molto forte sul giocatore anche la Roma, ma occhio alle sirene londinesi, perché in terra anglosassone hanno messo gli occhi sul giocatore pure Arsenal e Tottenham. L’asta si preannuncia spietata, e chissà, magari a spuntarla sarà proprio il diavolo.

Leggi l’articolo completo Ibra stregato, autorizza un nuovo colpo: dopo Gimenez altro “scippo” del Milan per il futuro, su Notizie Milan.