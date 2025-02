Dalla Liga alla Serie A, pazzia a centrocampo: Moncada prepara l’acquisto

Il Milan è pronto a fare una mezza follia a centrocampo nella sessione estiva di calciomercato, Moncada prepara il super acquisto in mediana

Il Milan pur non sfoggiando prestazioni ancora a livello della squadra, sta rosicando punticini alle prime della classe, in quella che è ormai diventata una rincorsa Champions. Una rincorsa favorita anche dagli acquisti fatti nella sessione invernale di calciomercato, che anche nell’ultima partita sono stati votati tra i migliori in campo. Se a gennaio è stato fatto tanto in sede di mercato, ancor di più potrebbe essere fatto in estate, specialmente a centrocampo.

Tenere Joao Felix ma non solo, il piano per l’estate

In questo momento la concentrazione di tutti deve necessariamente andare sul terreno di gioco, ma i dirigenti devono iniziare a programmare quella che sarà la campagna acquisti della prossima estate. Tra gli obiettivi principali c’è sicuramente quello di tenere uno degli ultimi acquisti, arrivato – a differenza degli altri – con la formula del prestito secco.

Stiamo parlando di Joao Felix, che ha già fatto innamorare i tifosi. La sua possibile permanenza è una pista alla quale si sta già lavorando. Ma, se con il suo arrivo e la sua possibile permanenza, e con l’arrivo di Gimenez l’attacco è sistemato. Se in difesa è stato preso Walker e si stanno rivitalizzando alcuni calciatori, resta da sistemare qualcosina a centrocampo. Ed è per questo che è tornato di moda un nome accostato in passato, quello di Samuele Ricci.

Il piano del Milan per prendere Ricci dal Torino

Trattare con il Torino di Urbano Cairo non è mai semplice, specialmente quando si tratta dei calciatori simbolo della squadra granata. In questo momento uno di quelli più rappresentativi è Samuele Ricci. Per cedere il centrocampista, il tecnico dei piemontesi chiede 30 milioni di euro più cinque di bonus.

Cifre decisamente impegnative, specialmente per le squadre italiane. Sul calciatore la concorrenza è agguerrita, quindi il prezzo potrebbe salire ulteriormente nel corso delle prossime settimane. Adesso il Milan dovrà studiare l’offerta giusta per convincere Cairo. Ma, data la difficoltà della trattativa, si preparano anche dei piani alternativi.

