Milan, un nuovo direttore sportivo: l’annuncio ora allontana ogni dubbio

Mentre Ibrahimovic sta lavorando insieme a Jorge Mendes per portare al Milan un top player dalla Premier League la proprietà ragiona sul futuro assetto dirigenziale del diavolo. Infatti se nella sessione estiva di mercato potrebbe attuarsi una rivoluzione, con tanti giocatori pronti a partire e altrettanti sulla lista dei desideri del Milan, per quello che riguarda la dirigenza potrebbe essere aggiunta una figura nell’organico prima di giugno, ovvero un Direttore Sportivo.

Chi sarà il nuovo DS del Milan? Un profilo si allontana definitivamente

Fra i nomi menzionati come possibili figure idonee a diventare il nuovo Direttore Sportivo del Milan c’era quello di Giovanni Sartori, attuale Responsabile dell’Area Tecnica del Bologna. Ebbene questo profilo sembrerebbe definitivamente sfumato, dato che ha accettato il rinnovo di contratto propostogli dalla società emiliana fino a giugno 2027. “Sono molto felice e onorato di proseguire il mio lavoro qui a Bologna. Per me è la realizzazione di un desiderio e rappresenta la volontà di continuare un percorso. In questi due anni e mezzo ho potuto seguire un progetto che ci sta dando soddisfazioni con il supporto costante di ogni componente del club.

Gli altri nomi in corsa per il ruolo di Direttore Sportivo del diavolo

Visto il definitivo allontanamento di Sartori attualmente i profili valutati dalla società rossonera per la figura di Direttore Sportivo sarebbero due, quello di François Modesto e quello di Andrea Berta. Entrambi vantano già grande esperienza internazionale: Modesto ha lavorato in passato all’Olympiakos e al Nottingham Forest, prima della sua ultima esperienza a Monza, mentre Berta è stato per 12 anni nella dirigenza dell’Atletico Madrid (2013-2025), prima come Dirigente Tecnico e poi come Direttore Sportivo (dal 2017). Breda è stato premiato nel 2019 come miglior DS ai Globe Soccer Awards e ai colchoneros ha portato moltissimi fenomeni, fra cui il Golden Boy del 2019: Joao Felix.

