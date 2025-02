A Napoli non sta bene, il Milan pronto ad accoglierlo: affare da 18 milioni

Il Milan è pronto a ripetere una operazione alla Okafor con il Napoli, ma questa volta verso opposto

Messa ormai alle spalle l’importante vittoria di misura ottenuta contro il Verona, il Milan adesso deve concentrarsi sul ritorno dei playoff di Champions League contro il Feyenoord. Reduci dalla sconfitta nella gara di andata, i rossoneri non possono sbagliare anche il ritorno, altrimenti addio Champions ed addio anche ad un bel bottino in denaro.

Calciomercato estivo in preparazione, affari in vista con il Napoli

Anche se questo è un momento molto delicato e cruciale della stagione calcistica in corso, gli uomini mercato delle grandi squadre non possono riposare mai, tantomeno possono farlo quelli del Milan. Diverse le cose che stanno preparando in casa dei rossoneri, che mirano a rinforzare ulteriormente la squadra in estate per ambire a qualcosa di più nella prossima stagione.

Uno degli obiettivi principali sarà quello di tenere Joao Felix anche per la prossima, o per le prossime, stagione/i. I rossoneri lo hanno prelevato in prestito secco oneroso dal Chelsea, ma il portoghese è uno di quelli in grado di infiammare la tifoseria e di infiammarsi, quindi si studierà qualcosa per provare a prenderlo magari a titolo definitivo o in prestito con opzione. Qualcosina la si vuole fare anche a centrocampo, dove il preferito è Samuele Ricci del Torino. Ma occhio anche all’asse con il Napoli, in casa dei partenopei gli occhi sono puntati su Giacomo Raspadori.

Il Milan vuole Raspadori, Okafor al Napoli può essere la chiave

L’attaccante da quando ha lasciato il Sassuolo per trasferirsi al Napoli è sempre stato una seconda scelta. Nonostante i gol pesanti segnati, come l’ultimo contro la Lazio, Raspadori parte sempre dalla panchina e quasi mai dal primo, se non in casi di estrema necessità come per adesso. Spesso quindi, nelle ultime sessioni, il suo nome è stato accostato a più squadre.

Adesso, visti i recenti buoni rapporti instaurati, il Milan sarebbe pronto ad iscriversi alla corsa per Raspadori. A gennaio i rossoneri hanno ceduto Noah Okafor ai campani, che ha un po’ lo stesso ruolo di Raspadori. In estate il Napoli, con i soldi della cessione di Kvaratskhelia, probabilmente farà un colpo in quella zona di campo, quindi lo spazio a disposizione di Jack si ridurrebbe ulteriormente. Ecco perché il Milan vorrebbe approfittarne, magari usando Okafor come pedina. Il costo del cartellino di Raspadori è di 18 milioni di euro.

