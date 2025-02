Il Milan ospita il Feyenoord: la decisione di Conceiçao su Rafa Leao riaccende il dibattito

I rossoneri sono alla ricerca di goal “pesanti”: Sergio Conceiçao è pronto a calare il poker d’assi

Il Milan ripone le sue speranze di avanzare in Champions League nelle prestazioni dei suoi attaccanti. In particolare, Santi Gimenez, ex della partita, ha dimostrato una grande efficacia realizzativa in questa edizione del torneo, segnando in quasi tutte le partite giocate. Un altro giocatore chiave è Joao Felix, il cui contributo sarà fondamentale per il Milan. La sua esperienza in Champions League con diverse squadre, tra cui Atletico Madrid, Barcellona e Chelsea, lo rende un elemento di grande valore per la squadra.

Leão pronto a riprendersi la fascia sinistra? Dalle due panchine consecutive con Conceicão a i numeri in Champions del numero 10 rossonero

Leāo è un giocatore che sa come essere decisivo quando conta. Lo ha dimostrato anche nelle ultime due partite di campionato, nelle quali è entrato dalla panchina per segnare un gol contro l’Empoli e fornire un assist vincente contro il Verona. Questi numeri gli hanno permesso di raggiungere un traguardo importante: 100 partecipazioni a gol nei maggiori campionati europei (60 reti e 40 assist). Anche in Champions League, nonostante un bottino di gol e assist meno ricco (6 gol e altrettanti assist in 29 partite), Leão ha dimostrato di poter fare la differenza quando è in giornata.

Conceicão è pronto a mandare in campo un Milan super offensivo: oltre a Leão, pronto anche Pulisic

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, l’allenatore rossonero sembra intenzionato a schierare un attacco potente, con Leao, Giménez, João Felix e Pulisic pronti a scendere in campo dal primo minuto. L’americano, tenuto a riposo precauzionale nell’ultima partita, potrebbe essere un’arma preziosa per il Milan. La squadra, tuttavia, ha mostrato delle difficoltà nel trovare la via del gol nella gara di andata, nonostante la presenza di tutti i suoi attaccanti. La partita di domani rappresenta una grande sfida per i rossoneri, che dovranno superare le proprie difficoltà in attacco e sfruttare al meglio il fattore campo per conquistare la qualificazione. Leao, in particolare, è chiamato a fornire una prestazione di alto livello, dopo aver dimostrato di poter essere decisivo anche partendo dalla panchina.

Leggi l’articolo completo Il Milan ospita il Feyenoord: la decisione di Conceiçao su Rafa Leao riaccende il dibattito, su Notizie Milan.