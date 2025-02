Ibra punta un big della Serie A: è l’attaccante ideale per il Milan

Dopo gli arrivi di Gimenez e di Joao Felix, il Milan punta ad uno “scontento” della Serie A per completare il reparto offensivo di Conceiçao

Il Milan è stata la squadra regina del calciomercato invernale: oltre agli arrivi di Sottil e Bondo nell’ultimo giorno, a Milanello sono sbarcati profili di livello internazionale come Walker, Gimenez e il prestito di Joao Felix, con l’obiettivo di tenerlo a Milano anche per le prossime stagioni. I rossoneri, però, non sono stati attivi solo per quanto riguarda le entrate: sono arrivate le cessioni di Morata, Calabria, Bennacer e Okafor (in prestito con diritto di riscatto). I primi risultati della campagna acquisti del Diavolo si sono visti soprattutto in campionato e in coppa Italia, con sette punti conquistati in tre partite contro Inter, Empoli e Verona e la vittoria convincente nei quarti di finale contro la Roma.

I piani per il mercato estivo

Il Diavolo, attualmente, ha tre punte in rosa (oltre a Camarda) ma a giugno questo scenario cambierà drasticamente: Tammy Abraham probabilmente non verrà riscattato dalla Roma e Luka Jovic difficilmente rimarrà a Milano per la prossima stagione. I dirigenti rossoneri, per dare una valida alternativa a Gimenez, puntano a Nikola Krstovic, attaccante del Lecce a quota sette gol stagionali in Serie A. Il Milan aveva già provato ad acquistare la punta montenegrina nel mercato invernale con un’offerta da 25 milioni, ma i salentini hanno preferito rimandare l’operazione a giugno perchè invischiati nella lotta salvezza.

L’attaccante perfetto per Conceiçao

Il nome di Krstovic non è l’unico nella lista dei desideri dei rossoneri per il mercato estivo. La dirigenza vuole mettere a disposizione di Conceiçao i giocatori adeguati per il suo modulo preferito, il 4-4-2, con una prima e una seconda punta in grado di legare il gioco tra il centrocampo e l’attacco. Il profilo individuato è quello di Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli che non sta trovando spazio con continuità nello scacchiere di Conte; il classe 2000 ha collezionato solo 400 minuti in Serie A, siglando due reti, a cui aggiungere un assist fornito in coppa Italia. L’operazione si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro più bonus e, oltre all’aspetto tattico, avrebbe grande valore anche per quanto riguarda le liste: essendo italiano, Raspadori può essere inserito nell’elenco dei giocatori formati nei nostri vivai. Considerando che Okafor è in prestito al Napoli (con diritto di riscatto fissato a 23,5 milioni), si potrebbe profilare uno scambio tra il Milan e i partenopei, con un piccolo conguaglio economico a favore dei rossoneri.

