Milan, ecco l’uomo in più. Il Real lo punta, ma i rossoneri hanno un piano che fa già sognare i tifosi

Carlo Ancelotti lo rivorebbe alla sua corte, da Milanello c’è volontà di trattenere il calciatore.

Il Real Madrid è interessato a riacquistare un suo giovane talento che attualmente è in forza al Milan. Il giocatore quest’estate, è stato riscatto per 5 milioni di euro dal Milan, dove si è rapidamente affermato come uno dei migliori prospetti del calcio europeo. Il Real Madrid, che detiene ancora una clausola di recompra sul giocatore, sta valutando la possibilità di riportarlo a casa. Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, è un grande estimatore del giocatore e sarebbe favorevole al suo ritorno.

Alex Jimenez, che impatto! Intanto a Madrid…

Il giovane talento spagnolo, dopo un inizio di stagione in sordina, è diventato un elemento imprescindibile per il Milan. La svolta è arrivata nella partita contro il Genoa, quando il giocatore è stato schierato titolare a seguito di una lunga serie di presenze dalla panchina. Da quel momento in poi, il suo apporto è cresciuto esponenzialmente, culminando con la prestazione superlativa contro il Verona. In quell’occasione, il suo assist al bacio ha propiziato il gol vittoria di Gimenez, regalando tre punti preziosi alla squadra rossonera. Il giocatore, che in passato aveva espresso la volontà di essere ceduto in prestito per trovare maggiore spazio, ha visto il suo destino cambiare radicalmente grazie alla fiducia accordatagli dal tecnico. Nonostante la sua esclusione dalla lista UEFA, una decisione che ha suscitato scalpore tra i tifosi, il giocatore continua a brillare in campionato, dimostrando di essere un talento purissimo.

Il Real potrebbe riportarlo in Spagna per pochi milioni di euro

Il futuro di Jimenez è oggetto di grande attenzione da parte del Real Madrid. Il club spagnolo, infatti, detiene un diritto di riacquisto sul giocatore, avendo la possibilità di riportarlo a casa nel 2025 per circa 9 milioni di euro, oppure nel 2026 per 12 milioni. Questa clausola di riacquisto pone il Milan in una posizione di incertezza, poiché il futuro del giocatore dipende in gran parte dalle decisioni dei Blacos. Tuttavia, secondo quanto riportato da “Relevo“, il club rossonero non sembra intenzionato a rinunciare facilmente al suo gioiellino. La dirigenza milanista ha intenzione di avviare una trattativa con il Real Madrid per cercare di rinegoziare i termini dell’accordo e scongiurare il rischio di perdere il giocatore. L’obiettivo è quello di trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti e che permetta al Milan di poter contare sul talento spagnolo anche nelle prossime stagioni.

