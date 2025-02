Cardinale, altri milioni per il Milan: dal mercato ambizioso al piano per il bilancio

Dopo gli investimenti invernali, il Milan vuole continuare a crescere, ma serve anche un miglioramento sul campo. Il ritorno con il Feyenoord diventa fondamentale

Il Milan, insieme all’ambizioso Como, è stato il club italiano che ha investito di più nel mercato estivo, acquistando Walker, Bondo, Sottil, Gimenez e accordandosi con il Chelsea per il prestito oneroso di Joao Felix. Ma, come sappiamo, il mercato non finisce mai e, oltre al progetto per mantenere il portoghese a Milanello, si pensa alle mosse da compiere nella campagna acquisti estiva per rinforzare una rosa che vuole tornare a puntare allo scudetto. Inevitabilmente, però, gli investimenti futuri passano anche dal campo: in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stagionali, la strada verso nomi dal costo elevato si farebbe più in salita.

Snodo Champions: il ritorno con il Feyenoord vale tanto

In questo senso, la prima partita da non sbagliare è il ritorno con il Feyenoord, in programma domani alle ore 18.45 sul campo di San Siro. Il Milan dovrà ribaltare lo 0-1 maturato a Rotterdam nel match d’andata e servirà una prestazione completamente diversa rispetto alle ultime due viste in campo europeo. Passare il turno e arrivare agli ottavi, oltre al prestigio, porterebbe aria fresca anche alle casse societarie, che comunque hanno già incassato ben 61,3 milioni di euro, sommando il market pool, la fee d’accesso, il ranking decennale e la quota relativa ai risultati raccolti nelle otto gare disputate nel girone unico della nuova Champions. Oltre all’assegno staccato da Nyon, vanno aggiunti anche i dati del botteghino che, ovviamente, aumenterebbero in caso di passaggio del turno.

Una partita da 11 milioni e non solo

Se il Diavolo dovesse riuscire a ribaltare il risultato dell’andata (impresa che ai rossoneri non riesce dalla semifinale del 2007 contro il Manchester United in campo europeo), incasserebbe 11 milioni di euro dalla UEFA, cifra destinata ad ogni squadra vincente nel proprio playoff. Non c’è solo l’aspetto finanziario da valutare: il Milan deve andare avanti anche per migliorare il suo ranking europeo, dove attualmente occupa la ventesima posizione. Inoltre, la Champions League è la competizione più prestigiosa al mondo e, in caso di percorso lungo in questa stagione, il mercato estivo potrà essere agevolato non solo per una questione economica, ma anche per il prestigio e l’ambizione della squadra rossonera. Milan-Feyenoord: un match che va oltre il semplice passaggio del turno.

Leggi l’articolo completo Cardinale, altri milioni per il Milan: dal mercato ambizioso al piano per il bilancio, su Notizie Milan.