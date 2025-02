Conceiçao: rapporto teso con un big dello spogliatoio?

Il carattere forte del tecnico portoghese colpisce ancora dopo le liti con Calabria e Morata?

Sergio Conceiçao è arrivato al Milan il 30 dicembre dopo l’esonero del connazionale Paulo Fonseca, comunicato dopo il pareggio casalingo contro la Roma. In comune, però, hanno solo il sangue lusitano: l’ex Porto è un vero e proprio sergente di ferro e, sin dal primo giorno, ha imposto regole rigide nello spogliatoio rossonero, con punizioni esemplari per chi non le rispetta. Come tutte le persone con personalità forti, Conceiçao rischia di essere un individuo divisivo: puoi amarlo e difenderlo a spada tratta, oppure c’è il rischio che non ti stia a genio.

Le tensioni nel primo mese in rossonero

Il suo carattere sanguigno lo vediamo in tutte le occasioni in cui si “siede” sulla panchina del Milan: urla per richiamare i propri giocatori, grande animosità nei gesti e giubbotto quasi mai indossato nonostante il freddo pungente dell’inverno. Nel primo mese alla guida del Diavolo, però, ci sono stati degli episodi dove il suo fuoco interiore è sfociato in comportamenti negativi: dalla rissa sfiorata con l’ex capitano Davide Calabria al termine di Milan-Parma fino ai litigi con Alvaro Morata e Ismael Bennacer negli intervalli di Zagabria e del derby. I tre giocatori appena citati hanno abbandonato il Milan, ma qualcuno parla anche di tensioni con un altro big dello spogliatoio rossonero.

Le dichiarazioni del giocatore

Christian Pulisic, interpellato da Sports Illustrated sul rapporto con il tecnico portoghese, ha spento tutte le voci su un possibile clima teso tra i due: “L’impatto di Conceiçao su di me? Siamo partiti bene, mi ha messo a mio agio e mi ha dato la fiducia per essere uno dei migliori giocatori e per esprimermi al massimo del mio gioco. Ora in campo mi sento molto libero e sicuro: penso che sia una delle cose migliori che un giocatore offensivo possa avere nel calcio.” L’americano, quindi, si sente al centro del progetto rossonero ed è pronto a dare tutto per il suo allenatore: gli spifferi sulle tensioni tra i due si sono rivelati completamente falsi.

