C’è il piano per il talento del Real Madrid al Milan: Ibra pronto all’affondo decisivo, summit con Perez già “fissato”

C’è il piano per il talento del Real Madrid al Milan. Ibra già al al lavoro, ecco la strategia rossonera per il grande colpo di mercato.

Il Milan, archiviata la vittoria contro il Verona in campionato, si concentra sulla sfida decisiva di Champions contro il Feyenoord. La squadra parte dall’1-0 subito nell’andata, ma è determinata a risalire la corrente e conquistare gli ottavi di finale. Intanto, la società rossonera è attivamente impegnata sul mercato, con uno sguardo al futuro. Le ultime indiscrezioni rivelano che Conceição abbia espresso un sogno di mercato molto chiaro al Milan per la prossima stagione, obiettivo per cui Ibra e Moncada potrebbero valutare con molta attenzione per giugno.

Al Milan con clausola: i dettagli

Álex Jiménez ha concluso il suo passaggio al Milan nell’ultima sessione estiva di calciomercato, cambiando la maglia del Real Madrid con quella rossonera per una cifra di 5 milioni di euro. Questo trasferimento segue un periodo di prestito, dimostrando la volontà del Milan di puntare sulle qualità del giovane difensore per rafforzare ulteriormente il proprio reparto arretrato. Nonostante il trasferimento, il Real Madrid ha sapientemente mantenuto due opzioni sul giocatore, delle vere e proprie ‘finestre’ per il riacquisto. La prima opportunità si presenterà nell’estate del 2025, permettendo ai Blancos di riportare Jiménez a casa per 9 milioni di euro; la seconda, invece, sarà nell’estate del 2026, con la cifra che salirà a 12 milioni di euro. Queste clausole sono testimonianza dell’interesse del Real Madrid per i progressi di Jiménez, considerando le cifre decisamente accessibili per un club del loro calibro.

Il piano del Milan per vestirlo di rossonero

Consapevole dell’attaccamento e del potenziale incremento di valore del giocatore, il Milan non sta a guardare. I dirigenti rossoneri, guidati dall’amministratore delegato Giorgio Furlani e dal direttore tecnico Geoffrey Moncada, mirano a neutralizzare o quanto meno a rinegoziare queste clausole. L’idea – scrive Tuttosport – sarebbe quella di alzare l’asticella, garantendosi così una posizione più solida per conservare il talento di Jiménez all’interno della propria rosa. Le trattative sembrano poter trovare terreno fertile già a marzo, forte di un rapporto eccellente tra i due club che potrebbe favorire una risoluzione positiva per il Milan.

Leggi l’articolo completo C’è il piano per il talento del Real Madrid al Milan: Ibra pronto all’affondo decisivo, summit con Perez già “fissato”, su Notizie Milan.