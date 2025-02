L’undici del Milan Contro il Feyenoord svelato: Conceicao pronto a sorprendere tutti con la mossa sui magnifici quattro

L’undici del Milan Contro il Feyenoord svelato. Conceicao prepara la mossa a sorpresa sui magnifici quattro, ecco le ultime di formazione.

In vista della cruciale sfida di ritorno dei playoff della Champions League 2024-2025, il Milan si prepara ad accogliere il Feyenoord al San Siro martedì 18 febbraio, con inizio previsto per le ore 18:45. Una partita che promette scintille, soprattutto per i tifosi rossoneri ansiosi di vedere le loro stelle brillare e ribaltare il risultato dello 0-1 subito nella gara d’andata. Il passaggio del turno è fondamentale per la società, sia per il prestigio e sia per il premio che ne deriverebbe. Non è un mistero infatti che il Club stia già lavorando al prossimo mercato, in particolare al sogno proibito richiesto da Conceicao per la prossima stagione.

Leao, il faro del Milan contro il Verona

Rafael Leao, il numero 10 del Milan, svolge un ruolo cruciale nello scacchiere di Conceição. La sua capacità di essere decisivo è testimoniata dai numeri raggiunti finora: con l’assist a Giménez in Milan-Verona, ha totalizzato 100 gol nei top 5 campionati europei, contando 60 gol segnati e 40 assist. In Champions, invece, ha all’attivo 6 gol e 6 assist in 29 partite. La sfida con il Feyenoord rappresenta per lui un’occasione per confermarsi ancora una volta come elemento chiave per il Diavolo, soprattutto in un contesto in cui l’inserimento dei nuovi acquisti potrebbe ridistribuire le responsabilità in campo, offrendogli l’opportunità di esprimersi con maggior libertà e determinazione.

Svelato l’undici titolare per Milan-Feyenoord: non mancano sorprese

L’allenatore del Milan, Sérgio Conceição, sembra avere le idee chiare su come impostare la squadra per la rincorsa alla qualificazione agli ottavi di finale. Leao – scrive La Gazzetta dello Sport – sarà affiancato da un trio di giocatori di primo piano, frutto degli ultimi colpi di mercato. Tra questi, João Félix e Santiago Giménez, rispettivamente fantasista e centravanti, acquisiti durante l’ultima sessione di calciomercato invernale. Non va dimenticato Christian Pulisic che, nonostante una condizione fisica non ottimale che lo aveva tenuto ai margini nella recente partita di campionato, è previsto tra i titolari.

