“Scintille” tra il Milan e il rossonero, l’annuncio social innesca il “caso” a Milanello: la decisione del Club non gradita al giocatore

“Scintille” tra il Milan e il rossonero, l’annuncio social innesca il “caso” a Milanello. Il retroscena che agita la vigilia di Champions.

Il Milan sta iniziando a trovare un proprio equilibrio, soprattutto dopo un mercato che ha portato grandi colpi. Sebbene il gioco non sia ancora perfetto, i punti cominciano ad arrivare con una certa regolarità. Le ambizioni della società sono altissime, come dimostra la mossa di Ibra per strappare un talento al Real Madrid, con un summit già programmato. Domani, a San Siro contro il Feyenoord, il Milan dovrà rispondere sul campo, confermando le sue ambizioni e conquistando gli ottavi di finale di Champions. Una sfida cruciale per il presente e per il futuro del club.

Tanti sorrisi ma anche qualche nota amara

Theo Hernandez sembra aver trovato una sorta di ostruzione nel cammino verso il rinnovo del suo contratto con il Milan. In un periodo caratterizzato da alti e bassi, le negoziazioni hanno subito rallentamenti, in parte dovuti anche a questioni personali dell’atleta. Malgrado queste turbolenze, la volontà di Hernandez di continuare la sua avventura in rossonero non sembra essere venuta meno. Il giocatore ha persino rifiutato proposte vantaggiose nel periodo di gennaio, testimoniando così il suo legame con la maglia del Milan.

Theo molto seccato con il Milan:il retroscena

Dopo l’entusiasmo seguito alla conquista della Supercoppa Italiana, le trattative tra il Milan e l’agente di Hernandez, Manuel Garcia Quilòn, sembravano avere preso una direzione positiva, con un accordo approssimativo sui termini del rinnovo. Tuttavia, da quel momento, il processo ha subito una stasi, con la dirigenza rossonera che pare indecisa su come procedere. Le perplessità riguardano non solo le cifre del nuovo contratto, che potrebbero non riflettere il valore attuale del giocatore a causa della sua stagione altalenante, ma anche la decisione controversa di accettare un’offerta proveniente dal Como, scelta che – scrive Calciomercato.com – non sarebbe stata ben vista né da Hernandez né dal suo entourage. A dimostrazione di quanto affermato, l’ultima storia Instagram del francese – decisamente polemica – testimonia in pieno questo sentiment.

Leggi l’articolo completo “Scintille” tra il Milan e il rossonero, l’annuncio social innesca il “caso” a Milanello: la decisione del Club non gradita al giocatore, su Notizie Milan.