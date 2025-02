“Conceicao via a fine stagione”, “l’annuncio” in diretta: le parole scuotono Milanello alla vigilia di Milan-Feyenoord

“Conceicao via a fine stagione”, “l’annuncio” in diretta. L’ultima rivelazione solleva dubbi importanti sul futuro della panchina rossonera.

Il Milan batte il Verona, ma il sereno sembra ancora lontano dall’ambiente rossonero. I tre punti sono un’iniezione di fiducia, avvicinando il quarto posto in classifica, ora a soli 5 punti di distanza, con una partita da recuperare. Il futuro del club si deciderà nelle prossime ore: domani, infatti, è atteso a San Siro il Feyenoord per una sfida cruciale. Anche sul fronte mercato, il futuro potrebbe prendere una svolta significativa, con il Milan pronto a un grande colpo dal Real Madrid con un summit con Perez già in agenda.

Conceicao divide i tifosi e il retroscena da non credere

Tra i tifosi del Milan serpeggia malcontento: c’è chi non vede miglioramenti sotto la guida di Conceicao e chi invece è fiducioso, sottolineando una media di 2 punti a partita, con 14 punti nelle ultime 7 gare. Un ruolino di marcia che solo il Napoli ha saputo fare meglio. Tuttavia, nelle ultime ore è emerso un retroscena incredibile riguardante il futuro di Conceicao. Un’indiscrezione che, se confermata, potrebbe cambiare radicalmente le carte in tavola a Milanello, alimentando ulteriori interrogativi e aspettative in vista di un possibile cambiamento. La situazione resta incerta e molto tesa.

“Conceicao via a fine stagione”: “l’annuncio” in diretta

Il Milan ha acceso il dibattito di Pressing, programma di approfondimento sportivo andato in onda su Canale 5 ieri in seconda serata. Carlo Pellegatti, confrontando l’attuale Milan a quello del recente passato a guida Pioli, ha affermato: “Il migliore in campo nel Milan di Pioli non era Leao, ma il gioco che ha permesso di vincere uno scudetto arrivando davanti all’Inter”. A tale affermazione gli fa eco Riccardo Trevisan che, a sorpresa, annuncia: “Pioli era migliore di Paulo Fonseca e di Sergio Conceiçao, che secondo me a fine stagione saluterà”.

Leggi l’articolo completo “Conceicao via a fine stagione”, “l’annuncio” in diretta: le parole scuotono Milanello alla vigilia di Milan-Feyenoord, su Notizie Milan.