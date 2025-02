“Tensione” Ibra-Conceicao, prima la “smentita” poi la rivelazione che “scotta”: il Milan non l’ha presa per nulla bene

“Tensione” Ibra-Conceicao, prima la “smentita” poi la rivelazione che “scotta”. Pare infatti che il Milan non l’abbia presa bene.

Il Milan ha centrato la seconda vittoria consecutiva in campionato e il secondo clean sheet di fila, ma il sereno sembra non essere tornato a Milanello, almeno non del tutto. Dietro le quinte, infatti, emerge un retroscena inatteso riguardante una “tensione” tra uno dei big della rosa rossonera e la società. Un clima tutt’altro che sereno che pesa sul morale della squadra, proprio alla vigilia di un match decisivo di Champions League contro il Feyenoord, fondamentale per continuare il cammino in Europa. Le sfide interne potrebbero rivelarsi altrettanto importanti quanto quelle sul campo.

Una vigilia di Champions caldissima

Domani a San Siro è atteso il Feyenoord per il ritorno della gara di play-off di Champions League. L’andata si è conclusa con un 1-0 per gli olandesi, e ora gli uomini di Conceicao sono chiamati al ribaltone. Il mister sembra aver già deciso l’undici di partenza, con una mossa a sorpresa riguardante i magnifici quattro rossoneri. Intanto, dagli studi di Sky, emerge un nuovo retroscena riguardante Ibra e il suo rapporto con Conceicao. La situazione potrebbe avere ripercussioni importanti sulla sfida di domani e sul futuro della squadra, rendendo ancora più intrigante la vigilia del match.

La rivelazione che agita la vigilia di Milan-Feyenoord

Vigilia di Champions davvero elettrica in Casa Milan. Al Club di Sky, Fabio Caressa rivela un retroscena davvero molto forte riguardante il rapporto tra Ibra e Conceicao: “Secondo quanto ci risulta, la società non ha preso benissimo che Conceiçao vada al funerale dell’ex presidente del Porto (Pinto da Costa, ndr). Dopo tutte le sue dichiarazioni, non sta tirando troppo la corda? Martedì a San Siro c’è la partita col Feyenoord in Champions League… Leao, che spesso viene criticato, è primo nel Milan per expected goals senza rigori, tiri ed expected assist”.

