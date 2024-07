Il Milan valuta alternative a Pavlovic, la più accreditata porta il nome di Hermoso, dell’Atletico Madrid. Aggiornamenti anche su Fullkrug.

L’estate calda del calciomercato sta mettendo in moto le grandi squadre d’Europa, e il Milan non fa eccezione. La società rossonera, con una storia gloriosa alle spalle e un futuro da scrivere, si trova di fronte a scelte decisive che potrebbero influenzare non solo la prossima stagione, ma il futuro prossimo della difesa milanese. Tra le manovre in atto, una in particolare sta attirando l’attenzione del mondo del calcio: il possibile acquisto di Strahinja Pavlovic dal RB Salisburgo.

Strahinja Pavlovic nel mirino del Milan

Il Milan ha messo gli occhi su Strahinja Pavlovic, il giovane talento serbo nato nel 2001 e attualmente sotto contratto con il RB Salisburgo. La trattativa, tuttavia, si annuncia complessa a causa dell’interesse manifestato anche dall’Atlético Madrid per il difensore. La società milanese è pronta a sferrare l’attacco definitivo con un’offerta vicina ai 20 milioni di euro, una mossa ambiziosa che dimostra quanto il giocatore sia considerato un tassello fondamentale per il progetto tecnico guidato da Stefano Pioli. Pavlovic, da parte sua, sembra aver già espresso la volontà di indossare la maglia del Diavolo, anticipando di fatto le preferenze sul suo futuro.

Strahinja Pavlovic

La strategia alternativa e le altre mosse

Nonostante l’ottimismo per l’acquisto di Pavlovic, il Milan ha già preparato un piano B. L’obiettivo alternativo è Mario Hermoso, difensore spagnolo classe 1995, recentemente svincolatosi dall’Atlético Madrid. La sua esperienza potrebbe rivelarsi preziosa per la difesa rossonera, in cerca di sicurezza e affidabilità dopo una stagione altalenante. Nel frattempo, il Milan non trascura altri reparti: il settore offensivo potrebbe infatti vedere l’arrivo di Niclas Füllkrug, attaccante del Borussia Dortmund, anche se su di lui persiste l’interesse dell’Atlético, costante avversario del Milan in questa sessione di mercato.

Un’estate di scelte e speranze

Le prossime settimane saranno dunque decisivi per gli equilibri interni al Milan. Il club si trova di fronte a scelte strategiche importanti che riguardano non solo la difesa ma l’intero assetto della squadra. L’eventuale arrivo di Pavlovic, la definizione del futuro di Hermoso e la gestione delle altre piste di mercato saranno indicatori chiari delle ambizioni del Milan per la stagione 2024/2025. Il club e i suoi tifosi attendono con speranza l’esito di trattative che potrebbero segnare l’inizio di un nuovo capitolo nella ricca storia milanista.

