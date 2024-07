Pavlovic si avvia ad essere un nuovo giocatore del Milan. Questa settimana potrebbe essere quella decisiva. Gli ultimi aggiornamenti.

L’estate è un periodo affollato per il pallone, in cui i club di calcio si adoperano per rafforzare le proprie squadre in vista della nuova stagione. Il Milan, uno dei club più titolati d’Europa, sembra essere vicino a sigillare l’arrivo di Strahinja Pavlovic dal RB Salisburgo, un difensore che potrebbe apportare competitività e fisicità alla retroguardia rossonera, allenata da Paulo Fonseca. Dopo l’acquisto di Álvaro Morata, l’atleta serbo potrebbe diventare il nuovo rinforzo per il club milanese, delineando un’estate intraprendente sul mercato.

Calciomercato Milan: la trattativa per Pavlovic

Le trattative tra il Milan e il RB Salisburgo stanno entrando nella fase cruciale. Il difensore serbo, con una statura imponente di 194 centimetri e 85 chilogrammi, è sotto contratto con il club austriaco per altre tre stagioni. Inizialmente, la richiesta del Salisburgo si aggirava attorno ai 30 milioni di euro, ma nei dialoghi recenti si è aperta la porta a uno sconto, in no piccola parte grazie alla volontà dello stesso giocatore di indossare la casacca rossonera. La trattativa, secondo le ultime, potrebbe chiudersi attorno ai 20 milioni più bonus, grazie anche alla buona relazione tra i due club, esemplificata dal trasferimento di Noah Okafor al Milan l’anno precedente.

Giorgio Furlani

Un accordo raggiunto sul contratto

Pavlovic e il Milan hanno già trovato un’intesa di massima sul contratto del giocatore, che sarebbe di cinque anni, fino al 2029, con un ingaggio di 1,5 milioni netti a stagione. Questo accordo non solo rientra nei parametri economici del club milanese, ma rappresenterebbe anche un importante salto di qualità per Pavlovic, raddoppiando il suo stipendio attuale e offrendogli la grande vetrina della Serie A e del famoso stadio ‘San Siro’. La posizione e le caratteristiche di gioco del difensore rispondono perfettamente agli schemi tattici prediletti da Fonseca, in grado di adattarsi sia in una difesa a tre che a quattro.

Pavlovic vanta un’esperienza internazionale notevole per la sua giovane età. Già titolare nella squadra nazionale serba durante i Mondiali del 2022 e gli Europei del 2024, ha accumulato 12 presenze in Champions League e giocato in diverse leghe europee, tra cui la Ligue 1 francese con il Monaco e la Super League svizzera con il Basilea, prima del recente passaggio al RB Salisburgo. Il suo arrivo al Milan potrebbe quindi segnare l’inizio di una nuova importante pagina sia nella sua carriera che nella difesa del club milanese, in cerca di successo in Italia e in Europa.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG