Il Milan sta considerando di ingaggiare a parametro zero Mats Hummels, svincolatosi ieri dal Borussia Dortmund. Anche l’Inter sarebbe sulle sue tracce.

Il mercato del Milan potrebbe prendere forma e corpo anche sfruttando qualche opportunità presente sulla lista degli svincolati. Molti grandi giocatori in queste ore si sono liberati a parametro zero, diventando oggetti del desiderio di chi vuole risparmiare ma al contempo aggiungere qualità alla propria rosa. Il Milan, secondo la Bild, starebbe studiando la possibilità di ingaggiare il difensore protagonista dell’ultima finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund.

L’idea Hummels

Il Milan ci pensa, ci ragiona quanto meno. La partenza di Kjaer obbliga il Milan a operare anche in difesa. Reparto che vedrà l’innesto di un nuovo terzino destro che, verosimilmente, sarà Emerson Royal. La valutazione in quel di Via Aldo Rossi si costruisce sul fatto che per il nuovo attaccante la società investirà gran parte del budget, così come per il centrocampista. Queste riflessioni potrebbero suggerire alla squadra mercato rossonera di “risparmiare” con il difensore centrale e puntare sullo svincolato Mats Hummesls.

Paulo Fonseca

La concorrenza della Roma e…. dell’Inter

Sul giocatore ormai ex Borussia, nelle ultime settimane si sono segnalati gli interessi della Roma e del Como, neo promosso in Serie A. Il club lombardo, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe dirottato le proprie attenzioni su Varane. Anche l’Inter di Marotta avrebbe però mosso passi concreti verso il tedesco. Una nuova “guerra” di mercato tra rossoneri e nerazzurri all’orizzonte? L’innesto di Hummels sarebbe davvero importante per i bagaglio tecnico e di esperienza che porterebbe all’intera rosa, così come sarebbe importante vincere un derby di mercato con i cugini, soprattutto dopo quello perso lo scorso anno per Thuram.

L’articolo Milan, Hummels a parametro zero? Ci pensa il Diavolo ma anche l’Inter proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG