L’esterno olandese secondo le ultime notizie avrebbe deciso di rinnovare alle condizioni stabilite dalla dirigenza nerazzurra mesi fa.

L’Inter ha ben poco da fare sul mercato estivo: gli arrivi di Taremi e Zielinski a parametro zero avevano già rafforzato la squadra, mancava solo un secondo portiere ed in effetti anche l’arrivo di Josep Martinez è vicino. Ci sarebbe quindi da chiarire solo la questione del rinnovo di Denzel Dumfries; i dirigenti potranno poi concentrarsi sul futuro dei molti giovani da mandare a fare esperienza altrove.

Forbice ampia

La trattativa per il rinnovo del contratto di Dumfries era iniziata addirittura in inverno ed ha incontrato più di qualche ostacolo: c’erano divergenze economiche tra le richieste del giocatore e l’offerta del club. L’olandese ha il contratto che scade tra 12 mesi: i nerazzurri hanno offerto uno stipendio di 4 milioni più bonus fino al 2028, una cifra che si distanziava dalla sua richiesta di 5,5 milioni a stagione.

Denzel Justus Dumfries

Svolta

Secondo la Gazzetta dello Sport, dopo mesi di attesa in cui sembrava la cessione l’ipotesi più probabile, Dumfries ora avrebbe deciso di accettare l’ultima offerta di Marotta e Ausilio. Ci sarà un nuovo incontro ad Europeo terminato ma la vicenda dovrebbe chiudersi positivamente.

Strategia vincente

Il caso Dumfries, come anche quello di Lautaro Martinez, dimostra come il club abbia saputo muoversi con determinazione, senza cedere alle richieste iniziali, ma arrivando a trovare un punto d’incontro appropriato: Marotta e Ausilio non hanno mai ceduto riuscendo a portare i giocatori dalla loro parte.

