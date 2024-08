Mats Hummels torna di moda in orbita Milan: Gianluca Di Marzio ha svelato del possibile intreccio di mercato che può portarlo in rossonero.

Nel mondo del calcio, il mercato estivo riserva sempre sorprese e trattative all’ultimo minuto. Tra i nomi che fanno più rumore in questa sessione di mercato c’è quello di Mats Hummels, ex difensore del Borussia Dortmund, ora svincolato e al centro di interessamenti da parte di importanti club italiani.

Il no al Bologna

Mats Hummels, con una carriera brillante alle spalle e ancora molto da offrire, è diventato un obiettivo prioritario per il Bologna. Il club emiliano, guidato dal dirigente Giovanni Sartori, ha espresso chiaramente il suo interesse per il giocatore tedesco. Hummels, dopo essersi preso del tempo per decidere, ha respinto le avance del Bologna.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Il Milan c’è, ma ad un condizione

Gianluca Di Marzio, parlando del mercato del Milan e in particolare della situazione legata a Mats Hummels, ha rivelato che il no offerto al Bologna potrebbe riaprire più di qualche opportunità di mercato. Il giornalista ha rivelato che la Roma nutre un timido interesse per il giocatore e il Milan, qualora effettuasse una cessione in difesa ( vedi Thiaw, ndr ) potrebbe clamorosamente balzare in pole per il difensore tedesco. L’arrivo di Pavlovic chiude ogni spazio a nuovi innesti al centro della difesa, cosa ovviamente diversa se ne uscisse uno. Condizione remota visto che il Newcastle pare essersi ritirato dalla corsa al milanista. Ad ogni modo, da qui al termine del mercato, questa pare essere l’unica condizione attraverso la quale sarò possibile vedere Hummels al Milan.

