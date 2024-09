Giorgio Furlani, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Abraham, ha spiegato le ragioni dell’assenza a Roma di Ibra.

Nel mondo del calcio, poche figure sono tanto discusse quanto Zlatan Ibrahimovic, il cui recente ruolo di dirigente al Milan si carica, ora più che mai, di una responsabilità cruciale per il futuro del club. L’assenza dell’ormai ex calciatore svedese a Roma in occasione della partita contro la Lazio non è passata inosservata, ma è nei prossimi giorni che il suo impatto sarà più sentito, dietro le quinte, a Milanello. Con anni di esperienza nel panorama calcistico internazionale, sia come giocatore che come personalità influente, Ibra si ritrova a gestire dinamiche delicate nello spogliatoio, relazioni con l’allenatore e i giocatori, e ora anche strategicamente, a livello dirigenziale.

Ibra assente? Ha risposto Furlani

Giorgio Furlani ha spento ogni polemica sul nascere in merito all’assenza di Ibrahimovic a Roma contro la Lazio. L’amministratore delegato del Milan ha infatti specifica, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Abraham, che lo svedese “aveva un impegno preso da parecchio, prima del suo ruolo nel Milan. Non era una sorpresa. Non penso che dobbiamo annunciare tutti gli spostamenti della dirigenza, ogni settimana“.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Il Milan prosegue unito e forte

Nonostante le critiche e il grande clamore mediatico attorno al Milan e in particolare alla figura di Ibrahimovic, da Casa Milan arrivano rassicurazioni decisamente forti e messaggi chiari per tutti. Furlani ha infatti rimarcato che il “caso Ibrahimovic” è “un non evento, momento come non necessario. C’ero io, Moncada e addirittura il proprietario a Roma contro la Lazio”.

