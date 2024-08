Zlatan Ibrahimovic ha commentato, in conferenza stampa pre Milan-Monza, l’intreccio di mercato che potrebbe portare Kalulu alla Juve.

Nel dinamico mondo del calcio italiano, si stanno registrando movimenti di mercato che potrebbero influenzare le sorti delle squadre coinvolte. Tra le operazioni più discusse del momento figura il trasferimento di Pierre Kalulu dalla squadra del Milan alla Juventus. Questa mossa rappresenta un importante cambio di scenari per entrambi i club, con implicazioni sia tecniche che economiche. Le trattative, caratterizzate da una rapida convergenza tra le due società, hanno ormai delineato il quadro dell’operazione, mancando solo alcuni dettagli per ufficializzare l’affare. Dettagli che non sono però da sottovalutare, e di cui ha parlato Ibrahimovic nel corso della conferenza stampa pre Milan-Monza di questa sera a San Siro.

Faccia a faccia con Kalulu

La notizia di mercato diffusa ieri da radio mercato in merito al possibile trasferimento a Torino, sponda Juventus, di Kalulu, ha smosso e non di poco gli umori del mondo rossonero. Quest’ultimo si è diviso, tra chi ha sostenuto la cessione motivando che l’offerta della Juve era da cogliere al volo, altri invece che credono ancora nel difensore francese al punto di volerlo ancora al Milan. Zlatan Ibrahimovic, sul tema, ha così risposto in conferenza stampa: “Bisogna parlare con lui e trovare il meglio per lui. Capire quanto spazio avrà con mister Paulo Fonseca. Ma oggi non posso rispondere. Bisogna capire cosa è meglio per lui e per il club, anche”.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Intesa di massima tra Milan e Juve

L’intesa raggiunta tra Milan e Juventus per il trasferimento di Kalulu contempla una formula che prevede un prestito con obbligo di riscatto. La cifra stabilita per il prestito ammonta a 3,5 milioni di euro, mentre quella per il riscatto è fissata a 14 milioni di euro, ai quali possono aggiungersi ulteriori 3 milioni di euro in bonus legati al raggiungimento di determinate condizioni sportive. Inoltre, al Milan spetterà il 10% della cifra di una futura rivendita del giocatore. Questi numeri riflettono la valutazione di Kalulu da parte dei due club e l’importanza che attribuiscono al suo contributo futuro in campo.

