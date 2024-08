Kalulu è atteso a Torino nelle prossime 48 ore, appena in tempo per la prima di campionato dei bianconeri. Giuntoli cerca lo sconto, i dettagli.

In un clima di fervente attività nei corridoi del calciomercato, il Milan si prepara non solo ad accogliere nuovi volti ma anche a dirne addio a qualcuno. Al centro delle trattative in fase di conclusione c’è il trasferimento di Pierre Kalulu, difensore francese, verso la Juventus. Questa mossa è emblematica non solo per il valore del giocatore ma anche per la strategia adottata dal Milan e le eventuali ripercussioni sulle dinamiche interne alla squadra.

Il passaggio di Kalulu alla Juventus

Tra le trattative che tengono banco nel calciomercato, quella relativa a Kalulu spicca per la rapidità con cui sembra giungere a compimento. Secondo quanto riferito, la Juventus sarebbe pronta a versare una cifra iniziale di 3,5 milioni di euro, quasi il doppio rispetto alla proposta iniziale di 2 milioni. Questo incremento rappresenta un significativo riconoscimento del valore del giocatore. Inoltre, le parti stanno lavorando per definire il diritto di riscatto, con l’obiettivo di mantenere la somma totale al di sotto dei 20 milioni di euro, attraverso l’implementazione di una clausola di rivendita che garantirebbe al Milan un ulteriore 10% in futuro.

Moise Kean-Pierre Kalulu

Le tempistiche del trasferimento

Il passaggio di Kalulu alla Vecchia Signora è atteso con ansia sia dai tifosi della Juventus che da quelli del Milan, ansiosi di capire come si riorganizzerà la squadra in sua assenza. Il difensore francese dovrebbe essere a disposizione della nuova squadra per l’esordio in campionato, già nella prossima partita contro il Como. Le tempistiche strettissime, con il trasferimento che dovrebbe essere finalizzato nelle prossime 36-48 ore, sottolineano l’intensità e la decisione con cui viene perseguito l’affare nei vertici delle due società.

Strategie e reazioni

Oltre agli aspetti puramente economici e sportivi, la trattativa per Kalulu solleva interrogativi circa le strategie a lungo termine del Milan. La decisione di cedere un giocatore considerato promettente necessita di un’attenta valutazione delle potenzialità e delle opportunità di impiego all’interno della rosa. Ibrahimovic, figura di spicco dello spogliatoio rossonero, ha sottolineato l’importanza del dialogo con il giocatore, evidenziando la necessità di ponderare con attenzione il suo futuro professionale, sia in termini di crescita che di soddisfazione delle sue aspettative.

