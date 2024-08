Zlatan Ibrahimovic, nel corso della presentazione di Emerson Royal, ha parlato dei progetti e delle strategie societarie del Milan.

Oggi è giorno di Emerson Royal, il nuovo difensore del Milan. Il brasiliano si è trasferito in rossonero per una cifra di circa 15 milioni. Il terzino ex Tottenham gode di un curriculum decisamente importante, per lui parlano numeri e statistiche che testimoniano l’alto rendimento in ogni fondamentale che caratterizza un difensore di valore. Ad accompagnare il neo acquisto rossonero c’era, come da consuetudine Zlatan Ibrahimovic che ha parlato e svelato gli obiettivi del Milan da qui al termine del calciomercato.

Il no di Ibra a Cardinale

Lo svedese ha risposto alle domande relative alla figura di Cardinale, soprattutto dopo il suo arrivo a Milano nelle ultime ore. Ibrahimovic ha svelato un retroscena che lascerà tutti stupiti, afferma infatti che “Cardinale ci sta vicino, vuole spendere di più, ma io dico no”. Parole che sicuramente stupiranno tutti colori che ritengono che l’attuale proprietà non abbia l’ambizione di vincere e competere per grande obiettivi, in Italia e in Europa.

Pierre Kalulu

La strategia

Zlatan Ibrahimovic è sempre più a suo agio nel nuovo ruolo che Cardinale gli ha disegnato su misura. Lo svedese è parte integrante del progetto rossonero e chi gli ha domandato se oggi è il quinto giorno dei 7 previsti per costruire il mondo milanista, risponde che “per costruire il mondo c’è un pacchetto. Non solo le entrate. Abbiamo obiettivi, un piano, le nostre idee. Abbiamo una strategia. Sappiamo cosa stiamo facendo, esattamente”. Parole chiare, nette e dettagliate, che testimoniano lo sguardo lungo della proprietà verso il futuro.

