Zlatan Ibrahimovic, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Alvaro Morata annuncia che il mercato del Milan non è ancora terminato.

Oggi è decisamente, anzi ufficialmente, il Morata day. Che lo spagnolo fosse un giocatore del Milan lo si sapeva da tempo ma oggi si è presentato ufficialmente ai suoi nuovi tifosi. L’effetto Morata sul mondo Milan è stato decisamente positivo, portando con se una rinnovata allegria e voglia di puntare in alto. Le sue parole in conferenza stampa hanno dato eco all’entusiasmo scaturito dal suo arrivo. Il curriculum dello spagnolo è senza dubbio foriero di ottimi risultati a traguardi da raggiungere. Ad accompagnare Morata nel suo primo giorno ufficiale da milanista non poteva mancare Ibrahimovic, una delle menti che hanno partorito il colpo di mercato rossonero. In particolare lo svedese ha colto l’occasione per rilanciare il Milan sul mercato con ancor maggior decisione.

Non abbiamo ancora finito

Il Milan dopo Morata, ha messo a segno Pavlovic e nelle ultime ore ha di fatto definito l’arrivo di Emerson Royal. Fino ad ora ha centrato tutti gli obiettivi che si era prefissato, mancano però ancora dei tasseli. Ibrahimovic, cogliendo l’opportunità delle conferenza stampa di Morata, ha ribadito che il Milan “sta lavorando, seguendo la strategia fissata all’inizio. Se dico tutto non ci sarà sorpresa. Abbiamo ambizione, puntiamo in alto. Siamo tutti carichi”.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Gli obiettivi

Per completare i piani che il Milan si è posto a inizio mercato la squadra mercato rossonera dovrà mettere a segno anche l’acquisto di un centrocampista centrale. I nomi sul banco non mancano, spaziando dall’obiettivo numero uno Fofana fino ad arrivare a Manu Koné, l’alternativa al francese del Monaco che convince sempre di più.

