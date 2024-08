Runjaic, il nuovo allenatore dell’Udinese, avvicina sensibilmente con le sue parole Samardzic al Milan. Il punto della situazione.

Nel vibrante mondo del calcio, dove ogni mossa sul mercato può determinare il successo o il fallimento di una squadra, il Milan sta dimostrando di avere obiettivi ambiziosi per la prossima stagione. La squadra, che ha recentemente partecipato al Soccer Champions Tour 2024 ottenendo risultati eccellenti, è pronta a rafforzarsi ulteriormente. Dopo le acquisizioni di Alvaro Morata, Strahinja Pavlovic e Emerson Royal, il Milan punta ora a un altro talento del campionato italiano: Lazar Samardzic. L’Udinese fa muro, forte della propria richiesta inamovibile ma nelle ultime ore qualcosa sembra muoversi. L’allenatore dei friulani ha tre le righe ammesso il possibile addio dl serbo.

In futuro…

Kosta Runjaic parlando di Samardzic in conferenza stampa in vista del match contro l’Avellino in Coppa Italia, ha dichiarato che il serbo “ha iniziato a lavorare con delle settimana di ritardo rispetto ai compagni. È un grandissimo”. Ha aggiunto poi parole che, sopratutto in questo momento di calciomercato, potrebbe suonare come un vero e proprio indizio. Ha ammesso infatti di essere “contento di averlo per il momento a disposizione, il futuro ci darà le giuste risposte. Sta facendo progressi quotidiani in allenamento, non solo con la palla ma anche in fase difensiva. È un giocatore giovane, che deve imparare ancora”.

La controproposta dell’Udinese

L’offensiva dei rossoneri si è scontrata con la solida determinazione del club di Udine di mantenere il giocatore, almeno per ora. Secondo quanto riferisce il Messaggero Veneto, l’Udinese ha rifiutato un’offerta tra i 18 e i 20 milioni di euro da parte del Milan, proposta che comprendeva qualche contropartita tecnica. I friulani non hanno accettato che nell’operazione venissero inseriti i cartellini di Tommaso Pobega e Yacine Adli. Il club bianconero non avrebbe rifiutato a priori l’inserimento di contropartite: ci sarebbe una preferenza per un giovane emergente della Primavera rossonera, come il terzino sinistro Davide Bartesaghi.

