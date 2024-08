Durante la conferenza stampa di presentazione di Morata, Ibrahimovic ha suscitato molta curiosità per via di una frase decisamente sibillina.

Oggi è decisamente, anzi ufficialmente, il Morata day. Che lo spagnolo fosse un giocatore del Milan lo si sapeva da tempo ma oggi si è presentato ufficialmente ai suoi nuovi tifosi. L’effetto Morata sul mondo Milan è stato decisamente positivo, portando con se una rinnovata allegria e voglia di puntare in alto. Le sue parole in conferenza stampa hanno dato eco all’entusiasmo scaturito dal suo arrivo. Il curriculum dello spagnolo è senza dubbio foriero di ottimi risultati a traguardi da raggiungere. Ad accompagnare Morata nel suo primo giorno ufficiale da milanista non poteva mancare Ibrahimovic, una delle menti che hanno partorito il colpo di mercato rossonero. In particolare lo svedese ha colto l’occasione per rilanciare il Milan sul mercato con ancor maggior decisione.

Mancano ancora 3 “giorni”….

Ibrahimovic, nel corso della conferenza stampa di Morata, dapprima spiega le ragioni che hanno spinto il Milan a ingaggiare Morata, poi attraverso una frase sibillina, lancia un messaggio criptico ma al contempo ambizioso e di speranza. In particolare afferma che il Milan “cercava un giocatore completo, presente in campo e fuori. Morata ne è l’esempio perfetto. Abbiamo una squadra giovane, anche più dell’anno scorso. Alvaro entra nel ruolo di leader, ma noi lo aiuteremo a prendersi questa responsabilità. Ha guidato la Spagna all’Europeo, è un vincente e un campione. Ha vinto in ogni squadra in cui ha giocato. In campo, poi, lo conosciamo. Non contano solo i gol, anche il lavoro che farà. Ieri c’era Pavlovic l’animale, oggi Morata il bello. Dio ha creato il mondo in sette giorni, oggi è il quarto e siamo molto carichi“.

L’annuncio che fa sperare

E’ decisamente un annuncio che fa ben sperare i tifosi del Milan sulle rinnovate ambizioni del Club. Il mercato non si esaurirà con Emerson Royal ma si completerà di quell’elemento che da anni manca al gruppo squadra: un centrocampista, per intenderci, alla Kessie. Il Milan non ha paura, non ha fretta, e rilancia con forza e decisione le proprie ambizioni. Se garantisce Ibrahimovic, si può stare tranquilli….

