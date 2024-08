Tre club di Premier hanno bussato alla porta del Milan per Adli. Il Milan ha fissato il prezzo e prova a chiudere la cessione del francese.

L’estate è da sempre la stagione delle grandi manovre nel calcio, un momento in cui le strategie di mercato prendono forma e i club lavorano senza sosta per rinforzare le proprie rose in vista della stagione successiva. È in questo contesto frenetico che emergono le storie di giocatori pronti a cambiare maglia, alla ricerca di nuove sfide o, semplicemente, di più spazio e visibilità. Una di queste storie ha come protagonista Yacine Adli, mediano francese del Milan, che sembra essere al centro di un interessamento significativo da parte della Premier League, la prestigiosa lega inglese. La situazione dell’atleta, arrivato al club rossonero due estati fa, si configura ora in una fase cruciale, segnata dalla possibilità di un trasferimento che potrebbe rivelarsi vantaggioso sotto molteplici aspetti.

Il punto di vista del Milan sul futuro di Adli

Yacine Adli, nonostante l’alta considerazione che gode all’interno dello spogliatoio milanista, per via della sua leadership e dei numerosi gesti dimostrativi della sua dedizione al gruppo, non è riuscito a imporsi come elemento fondamentale agli occhi dell’allenatore Stefano Pioli. Di conseguenza, si è aperta la porta per una sua possibile cessione, con il Milan che, pur mostrandosi aperto a trattative, ha fissato chiaramente le proprie condizioni economiche.

Yacine Adli

Interesse dalla Premier League

La Premier League, campionato noto per la sua intensità e competitività, sembra essere la destinazione più probabile per Adli. Tre club in particolare hanno mostrato un interesse concreto per il giocatore: Leicester, Nottingham Forest e Brentford. Questa attenzione conferma non solo il valore attribuito a Adli ma anche l’attrattiva del campionato inglese, capace di attrarre talenti da ogni angolo del mondo calcistico.

Info @cmdotcom: interesse dalla Premier League per Adli . Oltre al Brentford, anche Leicester e Nottingham Forest hanno chiesto informazioni al @acmilan. Yacine è in uscita, valutazione sui 14 milioni di euro ( trattabili) pic.twitter.com/UbhwktDeYr — Daniele Longo (@86_longo) August 9, 2024

La posizione economica del Milan

Nonostante la decisione, ormai chiarita, di non considerare Adli incedibile, il Milan si è comunque mosso con prudenza, stabilendo un prezzo base di partenza di 14 milioni di euro per la cessione. Una cifra che, se da un lato conferma la volontà di non svalutare il giocatore, dall’altro lascia aperta la possibilità di trattative, a patto che le offerte si avvicinino sensibilmente a questa valutazione.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG