Alvaro Morata, da autentico leader qual è, ha fissato i propri obiettivi: vincere con il Milan. Ecco la formula indicata dallo spagnolo.

Oggi è decisamente, anzi ufficialmente, il Morata day. Che lo spagnolo fosse un giocatore del Milan lo si sapeva da tempo ma oggi si è presentato ufficialmente ai suoi nuovi tifosi. L’effetto Morata sul mondo Milan è stato decisamente positivo, portando con se una rinnovata allegria e voglia di puntare in alto. Le sue parole in conferenza stampa hanno dato eco all’entusiasmo scaturito dal suo arrivo. Il curriculum dello spagnolo è senza dubbio foriero di ottimi risultati a traguardi da raggiungere. Un passaggio in particolare della sua intervista ne evidenzia l’anima da leader, quanto mai fondamentale in un gruppo come quello del Milan.

Non mi importa segnare, ma vincere

Alvaro Morata non si nasconde e svela senza paura il proprio obiettivo: “vincere”. Ha aggiunto poi che “di fare 50 o 60 gol non me ne frega niente. Ci sono giocatori che fanno milioni di gol ma poi non vincono niente. Bisogna vincere. Siamo in un gioco di squadra e ci sono tantissimi giocatori forti in questa squadra. Ieri quando sono entrato a Milanello ho capito cosa si respira e ti posso assicurare che posso solo andare meglio. Ma fare gol non è la cosa che mi preoccupa. Voglio portare la seconda stella e fare la storia. So che sono ultimi anni della carriera ma i migliori”.

Alvaro Morata

Il degno erede di Giroud

La partenza di Olivier Giroud, direzione MLS, aveva lasciato al Milan un vuoto decisamente molto ingombrante. La sua presenza in rosa non era solo garanzia di qualità in campo, ma anche e direi soprattutto di peso specifico nello spogliatoio grazie alla spiccata personalità del francese. Si è discusso per mesi se il nuovo 9 del Milan avrebbe avuto pari intensità e rilevanza emotiva nello spogliatoio rossonero, dopo oggi tutti possono star più sereni a riguardo. Morata ha carattere da vendere.

