L’ultimo post di Ibrahimovic ha scatenato la fantasia dei tifosi del Milan, pronti ad abbracciare qualche nuovo acquisto di mercato.

Il mercato del Milan ha acceso i motori, ora più che mai. L’attesa è finita e il primo, e forse non solo uno, acquisto di mercato può varcare i cancelli di Milanello. Rispetto alle altre di Serie A il Club di Via Aldo Rossi ha certamente agito con maggiore lentezza ma, come sempre del resto, a contare è solo la qualità. Quest’ultima avrà il nome di Alvaro Morata che, a meno di clamorosi ribaltoni, sarà un giocatore del Milan già dalla prossima settimana. Anche altri giocatori potrebbero seguire a breve le orme dello spagnolo e unirsi alla grande famiglia rossonera. In particolare Fofana del Monaco, con cui il Milan ha già trovato l’accordo sul contratto, e magari Pavlovic, il colosso serbo che pare abbia già detto sì ai rossoneri. Ibrahimovic, nelle ultime ore, ha lanciato un messaggio social decisamente criptico che potrebbe però far presagire che qualche nuovo acquisto sia pronto a essere definito e presentato alla stampa.

L’indizio social di Ibra

Ibrahimovic non è mai banale, mai scontato e di certo mai comune alla massa. Difficile pensare che il suo ultimo post su Instagram avente per didascalia “la calma prima della tempesta” possa essere un semplice messaggio social fine a se stesso. Più facile invece pensare possa essere un indizio, un segnale in stile Massimo Decimo Meridio che qualcosa di grande sta per essere compiuto a breve.

Alvaro Morata

Intanto Morata sui social….

I social rappresentano nella nostra attuale società un metodo di comunicazione efficace, diretto e straordinariamente potente. Un like in più o in meno può alterare giudizi, commenti e pareri. Nel calciomercato può anche indicare la buona o la cattiva riuscita di un trasferimento, come ad esempio nel caso Morata. La fidanzata italiana dello spagnolo infatti avrebbe iniziato a seguire su Instagram il grande campione svedese del Milan, segnale questo che può essere letto come una fumata bianca pronta a invadere Milanello.

