Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan Tv riguardo al rapporto con i derby. Le sue dichiarazioni:

«Quando entri ti fischiano ed è il momento in cui godo, è il momento che mi fa sentire vivo, perché di là nessuno mi ferma. Più fischiano e meglio è. Preferisco che mi fischino piuttosto che mi applaudano, in tutta la mia carriera le cose sono andate sempre contro di me, mai a favore. E allora preferisco così, così mi carico di più e se riesco a vincere è la miglior sensazione che c’è».

