Ibrahimovic in conferenza stampa ha chiarito le priorità del Milan in attacco, svelando ci sia un Mister X sui cui punta la società.

La stagione del Milan ha avuto ufficialmente il suo avvio. La conferenza stampa di Paulo Fonseca, con al seguito Moncada, Furlani e Ibrahimovic, segna il primo passo ufficiale del nuovo corso rossonero. Le domanda sono state tante, i temi sul tavolo erano diversi e spaziavano da quelli strettamente di natura tattica, a quelli di mercato e non solo. Tra le domande rivolte allo svedese una verteva sul tema attaccante, attorno al quale radio mercato nelle ultime settimane ha diffuso innumerevoli indiscrezioni e supposizioni in merito alle volontà della proprietà. Lo svedese è sceso nei particolari, svelando le volontà del Club e che ci sarebbe un Mister X per il dopo Giroud.

Il Mister X di Ibrahimovic

La conferenza stampa di oggi non ha solo dato il via ufficiale alla stagione del Milan. Ha infatti suggerito importanti indicazioni anche in merito al gioco che Fonseca intende proporre al Milan e, al contempo, spunti di mercato decisamente molto interessanti. In casa Milan tiene infatti banco da tempo il tema attaccante, su chi prenderà il posto di Giroud volato in America. Lo svedese ha affermato che “per i tre attaccanti, uno è Mister X, quello che puntiamo è sicuro. Poi dipende dalle situazioni. Jovic è nostro”.

Paulo Fonseca

Fonseca al centro del progetto

Il ruolo di Fonseca è più decisivo che mai negli equilibri e nelle manovre di mercato. Il tecnico portoghese è infatti al centro del progetto di Cardinale e Ibrahimovic, lo svedese ha infatti sottolineato che “dipende dal Mister quanti attaccanti gli servono. Vogliamo avere giocatori usati in modo positivo e non esserci per perdere tempo”.

