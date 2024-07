Paulo Fonseca ha espresso parole di stima per Theo, ponendolo al centro del proprio progetto tecnico per la prossima stagione.

Il Milan riparte dai migliori. I due francesi, Maignan e Theo, più il portoghese Leao, sono tre dei pilastri del prossimo anno rossonero. L’investitura è arrivata dallo stesso Ibrahimovic che ha ribadito la loro presenza per la stagione che sta per iniziare, rinvigorendo le certezze di chi crede nell’operato di questa società, e distruggendo al contempo le “certezze” vane di chi è pronto solo a screditare senza prima aver prove di ciò che dice. Fonseca potrà quindi contare sulla presenza di Theo e, in conferenza stampa, ha chiarito anche il modo in cui pensa di sviluppare al massimo il potenziale del terzino.

Theo secondo Fonseca

Il neo tecnico del Milan si sfrega le mani all’idea di poter contare nella propria rosa sulla presenza di un terzino del calibro di Theo. Fonseca ha infatti affermato che il francese “è importantissimo per noi. Penso di giocare in modo diverso. Devo capire le caratteristiche dei giocatori che abbiamo. Se abbiamo uno molto forte offensivamente come Theo non posso perderlo, ma magari a destra possiamo giocare con un terzino bloccato. O viceversa in altre partite. Dipende dalla strategia di ogni partita. Ciò che penso che è positivo è che abbiamo più soluzioni per le varie strutture che vogliamo“.

Theo Hernandez e Mike Maignan

Ibra conferma Theo

Parole importanti anche di Ibrahimovic su Theo e il suo futuro in rossonero. Lo svedese ha affermato che “è un giocatore del Milan, siamo fortunati che abbiamo 3 giocatori nelle semifinali degli Europei. È un giocatore del Milan, lo sappiamo che è molto felice qua e la famiglia sta bene. Con il nuovo allenatore avrà molto più spazio per giocare come piace a lui. Il gioco di Fonseca sarà costruito anche su di lui, andrà molto bene e non sono preoccupato”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG