La punta del Milan, Zlatan Ibrahimovic si è concessa per una intervista al giornale Bild, queste le dichiarazioni dello svedese.

Queste le parole dello svedese sul pallone d’oro: “Si tratta di un premio politico, cercano Mister Perfect. Se parli e dici quello che vuoi, non ottieni questo tipo di premi. È facile darli a qualcun altro, ma per me non cambia nulla. Non mi rende migliore o peggiore.”

Risponde poi alla Bild, di cosa ne pensa della Bundesliga e del Bayern Monaco: “Ero curioso della Bundesliga e di una squadra come il Bayern Monaco, è un club incredibile. Ogni volta che ho giocato contro di loro si potevano vedere gli impianti, lo stadio, l’organizzazione. La storia del club è impressionante.” Conclude così Zlatan Ibrahimovic.

