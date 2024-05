Si riaccende l’interesse del Milan per Gravenberch del Liverpool. Raiola ha proposto ai rossoneri Pedersen e Pinamonti del Sassuolo.

Il mercato del Milan inizia man mano a prendere forma, consistenza, nei nomi e nelle intenzioni. La scelta dell’allenatore è stata fatta, sarà Fonseca, ed è dunque tempo di lavorare al rafforzamento della rosa da consegnare al portoghese. La squadra mercato rossonera ha deciso dove occorrerà intervenire: due innesti in difesa ( un centrale e un terzino di fascia destra ) a centrocampo e in attacco. Il Milan si è prefissato 4-5 acquisti di talento e di qualità. Tra questi potrebbero figurare Pinamonti, Pedersen e Gravenberch.

Paulo Fonseca

Gravenberch, ritorno di fiamma

Il Milan ha incontrato Enzo Raiola per un summit di mercato, tema dell’incontro sarebbe stato anche Gravenberch del Liverpool. Il classe 2002 piace da tempo ai rossoneri e, da quanto riporta calciomercato.com, ci sarebbe un ritorno di fiamma per lui. Il nazionale olandese sarebbe perfetto per le necessità del Milan in quanto gioca esattamente davanti alla difesa, nel ruolo in cui la squadra mercato rossonera vorrebbe intervenire. I costi sono alti, considerando che su transfermarkt, noto sito di statistiche sportive, il suo valore è stimato a 35 milioni di euro. Non è da escludere che tra qualche settimana le cose potrebbero cambiare.

Pedersen e Pinamonti, occasioni dal Sassuolo

Il summit con Raiola è stato decisamente a 360 gradi, si è infatti discusso anche di due profili in uscita dal Sassuolo retrocesso in Serie B. Sul piatto ci sarebbero infatti Pedersen e Pinamonti. Il primo è un terzino di fascia destra, ruolo in cui il Milan effettivamente vorrebbe migliorare, il secondo è l’attaccante con maggior go della stagione dei neroverdi. Pedersen ha una valutazione di 6,5 milioni, secondo quanto riferisce transfermarkt. Pinamonti potrebbe essere una valida alternativa qualora Jovic non rinnovasse.

L’articolo Milan, idea Gravenberch: piace il talento del Liverpool. Su Pinamonti e Pedersen proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG