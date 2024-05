L’ex allenatore Cesare Prandelli si schiera apertamente a difesa dell’ormai ex tecnico rossonero.

Cesare Prandelli a Rai Radio 1 ha dato i suoi giudizi definitivi sul campionato appena concluso non risparmiando un attacco ai dirigenti del Milan. “È stata una stagione interessante sotto tanti punti di vista: l’Inter ha stradominato e meritato questo campionato, ha avuto continuità, mentalità, capacità di mantenere in certi momenti della stagione l’obiettivo di vincere lo scudetto. Molte squadre hanno lottato per l’Europa, ci sono state anche tante delusioni. Fino alla fine del girone d’andata, sembravano già certe le squadre condannate alla retrocessione. E invece è arrivato Sean Sogliano, che ha rivoluzionato la squadra con numerosi cessione”.

Stefano Pioli

La possibilità che l’Atalanta lotti per lo Scudetto

“Non è impossibile. Bisognerà capire il mercato e che fine faranno due-tre big. Se mantengono l’organico intatto un altro anno, penso che l’Atalanta possa veramente pensare a vincere lo scudetto e giocarselo con l’Inter”.

La bordata ai rossoneri

L’ex commissario tecnico della nazionale italiana usa parole forti per parlare dell’esonero di Pioli: “Per me hanno fatto malissimo a mandar via Stefano Pioli. In cinque anni ha dimostrato di avere serietà, capacità, ha vinto uno scudetto, ha valorizzato molti giocatori. Quest’anno ha avuto una stagione con tanti infortuni e con molti problemi fisici. Io avrei tenuto sicuramente Pioli”. Il Milan in questa stagione non ha praticamente mai lottato con l’Inter per lo Scudetto ed è uscito prematuramente da Champions ed Europa League; probabilmente c’è stato questo alla base della decisione dei dirigenti.

